Atelier Vaincre la peste Rouen
Atelier Vaincre la peste Rouen jeudi 16 avril 2026.
Atelier Vaincre la peste
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
16ème siècle, la peste frappe de nouveau Rouen. Les habitants doivent s’unir pour tenter d’échapper au terrible fléau de l’épidémie… Dans ce jeu de plateau collaboratif, vous affrontez ensemble le virus avec un seul but l’éradiquer ! Une course contre la montre commence… Saurez-vous stopper la propagation et sauver les habitants de la ville ?
Ce jeu de plateau est l’occasion de revenir sur un épisode majeur de l’histoire de l’Aître Saint-Maclou. .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Atelier Vaincre la peste
L’événement Atelier Vaincre la peste Rouen a été mis à jour le 2026-03-23 par Seine-Maritime Attractivité
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