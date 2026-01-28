Atelier Valençay
Atelier Valençay samedi 14 février 2026.
Atelier
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-14
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-02-14
Escape game Le secret de la page blanche
Plongez dans la tête d’un écrivain… Les joueurs devront l’aider à comprendre son syndrome de la page blanche. Mystère à résoudre en 20-25 min. Venez mener l’enquête aux horaires d’ouverture de la médiathèque. À partir de 10 ans, en famille. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
English :
Escape game Le secret de la page blanche (The secret of the blank page)
L’événement Atelier Valençay a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays de Valençay