Atelier « Valoriser les branchages issus de la taille », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Atelier « Valoriser les branchages issus de la taille » Samedi 4 avril, 09h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription- dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Au cours de cet atelier, vous réaliserez collectivement une structure en bois pour faire grimper des légumes, une bordure plessée, des fagots pour la biodiversité, des objets décoratifs à l’aide de branches, une canisse pour ombrage des cultures…

Autant d’idées créatives pour valoriser les branchages du jardin, et passer du « déchet » à la ressource.

Atelier animé par Joseph Chaufffrey.

L’atelier aura lieu à Sotteville-lès-Rouen, l’adresse sera communiquée après l’inscription.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://agriculture-citoyenne.fr//?screen=ds1_annonce&opt=1768905635892×396343810855796740 »}] [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons »}]

Zéro déchet au jardin !