Atelier : Valoriser son scénario Studio Nantais – Creative Maker Nantes

Atelier : Valoriser son scénario Studio Nantais – Creative Maker Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 10:00 – 16:00

Gratuit : non Tarif: 35€ sur inscription Adulte, Etudiant

José Eon, réalisateur de clips, courts métrages et films expérimentaux animera un atelier autour de l’élaboration du dossier artistique. Le dossier artistique est un exercice courant de la vie d’un auteur et réalisateur. C’est un outil incontournable lors des différentes étapes de financement mais aussi pour les collaborateurs qui seront amenés à travailler sur le film. C’est un exercice qui permet de cerner l’essence de son histoire et donc de solidifier sa vision artistique. Au programme?: • Analyse de dossiers artistiques avant et après réalisation. • Présentation des différents éléments qui apparaissent dans un dossier artistique?: pitch, synopsis, scénario, note d’intention, mood-board, CV. • Création de faux pitchs. • Élaboration d’un dossier artistique Les ateliers du Labo s’adressent à toute personne souhaitant se perfectionner dans le domaine du cinéma. Tous les niveaux sont les bienvenus. Si vous avez un projet en cours, n’hésitez pas à apporter vos pages.

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/creative-maker/evenements/atelier-valoriser-son-scenario-elaborer-un-dossier-artistique-2