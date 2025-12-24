Atelier vannerie, à la Cueillette de l’Aragnon, Route de Pau Montardon

Atelier vannerie, à la Cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l'Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Initiez-vous en familles aux bases de la vannerie à partir de plantes sauvages qui se trouvent partout.

Libérez votre créativité et découvrez une nouvelle manière de voir les plantes. .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 animation@cueillettedelaragnon.fr

English : Atelier vannerie, à la Cueillette de l’Aragnon

