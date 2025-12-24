Atelier vannerie, à la Cueillette de l’Aragnon, Route de Pau Montardon
Atelier vannerie, à la Cueillette de l’Aragnon, Route de Pau Montardon vendredi 13 février 2026.
Atelier vannerie, à la Cueillette de l’Aragnon
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Initiez-vous en familles aux bases de la vannerie à partir de plantes sauvages qui se trouvent partout.
Libérez votre créativité et découvrez une nouvelle manière de voir les plantes. .
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 animation@cueillettedelaragnon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier vannerie, à la Cueillette de l’Aragnon
L’événement Atelier vannerie, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2025-12-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran