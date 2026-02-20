Atelier vannerie à Saint-Simon Saint-Simon
Atelier vannerie à Saint-Simon Saint-Simon dimanche 22 mars 2026.
Atelier vannerie à Saint-Simon
Salle Sabatié Saint-Simon Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Le comité d animation de Saint Simon propose un atelier de vannerie ouvert aux adultes et aux enfants accompagnes
Le comité d animation de Saint Simon propose un atelier de vannerie ouvert aux adultes et aux enfants accompagnes. Les participants apprennent les bases du travail de l osier et realisent un nichoir accompagne par Josiane. Le materiel est fourni sur place. Un gouter est offert a l issue de l atelier. Cette animation conviviale permet de decouvrir un savoir faire traditionnel et de repartir avec sa propre creation.
.
Salle Sabatié Saint-Simon 46320 Lot Occitanie +33 6 26 09 98 98 comitedanimationsaintsimon46@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le comité d’animation de Saint Simon proposes a basketry workshop open to adults and accompanied children
L’événement Atelier vannerie à Saint-Simon Saint-Simon a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Figeac