Atelier vannerie à Saint-Simon

Salle Sabatié Saint-Simon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Le comité d animation de Saint Simon propose un atelier de vannerie ouvert aux adultes et aux enfants accompagnes

Le comité d animation de Saint Simon propose un atelier de vannerie ouvert aux adultes et aux enfants accompagnes. Les participants apprennent les bases du travail de l osier et realisent un nichoir accompagne par Josiane. Le materiel est fourni sur place. Un gouter est offert a l issue de l atelier. Cette animation conviviale permet de decouvrir un savoir faire traditionnel et de repartir avec sa propre creation.

.

Salle Sabatié Saint-Simon 46320 Lot Occitanie +33 6 26 09 98 98 comitedanimationsaintsimon46@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le comité d’animation de Saint Simon proposes a basketry workshop open to adults and accompanied children

L’événement Atelier vannerie à Saint-Simon Saint-Simon a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Figeac