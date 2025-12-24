Atelier vannerie aléatoire, à la Cueillette de l’Aragnon, Route de Pau Montardon
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Panier rapide en lierre et vigne vierge . Découvrez la vannerie sauvage et apprenez à réaliser un panier rustique avec des ressources qui se trouvent partout. Libérez votre créativité et découvrez une nouvelle manière de voir les plantes. Durée 2h45. .
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 animation@cueillettedelaragnon.fr
