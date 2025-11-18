Atelier vannerie aléatoire Quartier Bel-air Port-Lesney
Quartier Bel-air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney Jura
Début : 2025-11-18 14:00:00
fin : 2025-11-18 17:00:00
2025-11-18
Les médiathèques du Val d’Amour vous proposent un atelier de fabrication d’une petite corbeille en vannerie aléatoire avec les lianes de la clématite des haies.
Mardi 18 novembre, 14h-17h. Médiathèque de Port-Lesney Bel Air
Atelier créatif réservés aux adultes. Inscription obligatoire. .
Quartier Bel-air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 70 98 mediatheque@valdamour.com
