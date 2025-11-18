Atelier vannerie aléatoire Quartier Bel-air Port-Lesney

Atelier vannerie aléatoire

Quartier Bel-air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-18 17:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Atelier vannerie aléatoire

Les médiathèques du Val d’Amour vous proposent un atelier de fabrication d’une petite corbeille en vannerie aléatoire avec les lianes de la clématite des haies.

Mardi 18 novembre, 14h-17h. Médiathèque de Port-Lesney Bel Air

Atelier créatif réservés aux adultes. Inscription obligatoire. .

Quartier Bel-air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 70 98 mediatheque@valdamour.com

English : Atelier vannerie aléatoire

German : Atelier vannerie aléatoire

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier vannerie aléatoire Port-Lesney a été mis à jour le 2025-09-26 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR