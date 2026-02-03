Atelier vannerie Arbre de vie Journée internationale des Forêts Carnuta, Jupilles

Atelier vannerie Arbre de vie Journée internationale des Forêts

Dans le cadre de la Journée internationale des Forêts, la vannière Laurence Haton propose un atelier de vannerie pour tresser votre arbre de vie. Un temps de création et de partage pour tresser l’osier et évoquer, par le geste, les liens entre l’arbre, la forêt et le vivant.

Public adulte. Sur réservation. En forêt. .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Tree of life basketry workshop International Day of Forests

