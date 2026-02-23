Atelier vannerie au 3ème lieu

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Journée d’initiation à la vannerie destinée aux débutants, s’inscrivant dans une démarche de transmission et de partage des savoirs artisanaux

Journée d’initiation à la vannerie destinée aux débutants, s’inscrivant dans une démarche de transmission et de partage des savoirs artisanaux. Les participants découvrent les bases du travail de l’osier et réalisent un panier au cours de la journée, accompagnés par un vannier expérimenté. L’atelier favorise l’apprentissage manuel, l’échange et la valorisation des savoir-faire traditionnels dans un cadre convivial.

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr

English :

Introductory basketry day for beginners, as part of an initiative to pass on and share craft skills

