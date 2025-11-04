Atelier vannerie au rotin Le Temps Apprivoisé Sevrey
Atelier vannerie au rotin Le Temps Apprivoisé Sevrey mardi 4 novembre 2025.
Atelier vannerie au rotin
Le Temps Apprivoisé 220 Allée des Erables Sevrey Saône-et-Loire
14:00:00
17:00:00
2025-11-04
Atelier vannerie au rotin pour débutants
Les bases pour créer de petits objets, avant de passer aux choses sérieuses !
Deux dates possibles
Mardi 14 octobre de 14h00 à 17h00
Mardi 4 novembre de 14h00 à 17h00
Le prix comprend le cours et un kit comprenant tout le matériel nécessaire 55.00 euros .
Le Temps Apprivoisé 220 Allée des Erables Sevrey 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 99 82 letempsapprivoise@outlook.fr
