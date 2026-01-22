Atelier vannerie avec Francoise DEFAUX Congé-sur-Orne
31 Rue des Rosiers Congé-sur-Orne Sarthe
Tarif : 185 – 185 – 185 EUR
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
2026-03-21
Apprenez la vanerie !
Tressage d’un panier rond ou d’un panier asymétrique en osier brut.
Plus d’infos au 06 95 19 68 41 .
31 Rue des Rosiers Congé-sur-Orne 72290 Sarthe Pays de la Loire 06 95 19 68 41
English :
Learn basketry!
