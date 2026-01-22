Atelier vannerie avec Francoise DEFAUX Congé-sur-Orne

Atelier vannerie avec Francoise DEFAUX

31 Rue des Rosiers Congé-sur-Orne Sarthe

Tarif : 185 EUR

Date :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Apprenez la vanerie !

Tressage d’un panier rond ou d’un panier asymétrique en osier brut.

Plus d’infos au 06 95 19 68 41 .

31 Rue des Rosiers Congé-sur-Orne 72290 Sarthe Pays de la Loire 06 95 19 68 41

English :

Learn basketry!

