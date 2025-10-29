ATELIER Vannerie Buissonière avec Pieds Anjoués DOMAINE DU FORT Prée-d’Anjou
ATELIER Vannerie Buissonière avec Pieds Anjoués
DOMAINE DU FORT 1 la grande Forterie Prée-d’Anjou Mayenne
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Pieds Anjoués (Christelle Brizard) organise un atelier de Vannerie Buissonière le 29 octobre au Domaine du Fort La Grande Forterie 53200 Prée-d’Anjou Laigné
Deux temps pour cet atelier
– promenade découverte des végétaux de 9h30 à 12h15 pour découvrir les végétaux que l’on peut utiliser autour de nous
– atelier de création de petits objets SPECIAL DECOS DE NOËL de 14h00 à 17h30 (matériaux et matériel fournis)
La balade est accessible à tous. L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes.
Limité à 15 personnes pour la balade et à 10 personnes pour l’atelier.
Possibilité de s’inscrire pour la balade, l’atelier ou la journée complète. Apporter un plat à partager le midi et vos couverts (possibilité de réchauffer).
Tarifs par personne
25€/personne pour la balade découverte (enfant gratuit)
45€/personne pour l’atelier (à partir de 7-8 ans)
70€ la journée complète (80€ pour un adulte + un enfant à partir de 7-8 ans). Tarif dégressif en fonction du nombre d’inscrits.
Demande d’inscription et d’informations à Pieds Anjoués au 06.63.00.96.79 ou par mail piedsanjoues@gmail.com .
DOMAINE DU FORT 1 la grande Forterie Prée-d’Anjou 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 63 00 96 79 piedsanjoues@gmail.com
English :
Pieds Anjoués (Christelle Brizard) is organizing a basket-weaving workshop on October 29 at Domaine du Fort La Grande Forterie 53200 Prée-d’Anjou Laigné
German :
Pieds Anjoués (Christelle Brizard) organisiert einen Workshop « Vannerie Buissonière » am 29. Oktober in der Domaine du Fort La Grande Forterie 53200 Prée-d’Anjou Laigné
Italiano :
Pieds Anjoués (Christelle Brizard) organizza un laboratorio di intreccio di cesti il 29 ottobre presso il Domaine du Fort La Grande Forterie 53200 Prée-d’Anjou Laigné
Espanol :
Pieds Anjoués (Christelle Brizard) organiza un taller de cestería el 29 de octubre en Domaine du Fort La Grande Forterie 53200 Prée-d’Anjou Laigné
