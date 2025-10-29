ATELIER Vannerie Buissonière avec Pieds Anjoués DOMAINE DU FORT Prée-d’Anjou

ATELIER Vannerie Buissonière avec Pieds Anjoués DOMAINE DU FORT Prée-d’Anjou mercredi 29 octobre 2025.

ATELIER Vannerie Buissonière avec Pieds Anjoués

DOMAINE DU FORT 1 la grande Forterie Prée-d’Anjou Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Pieds Anjoués (Christelle Brizard) organise un atelier de Vannerie Buissonière le 29 octobre au Domaine du Fort La Grande Forterie 53200 Prée-d’Anjou Laigné

Deux temps pour cet atelier

– promenade découverte des végétaux de 9h30 à 12h15 pour découvrir les végétaux que l’on peut utiliser autour de nous

– atelier de création de petits objets SPECIAL DECOS DE NOËL de 14h00 à 17h30 (matériaux et matériel fournis)

La balade est accessible à tous. L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes.

Limité à 15 personnes pour la balade et à 10 personnes pour l’atelier.

Possibilité de s’inscrire pour la balade, l’atelier ou la journée complète. Apporter un plat à partager le midi et vos couverts (possibilité de réchauffer).

Tarifs par personne

25€/personne pour la balade découverte (enfant gratuit)

45€/personne pour l’atelier (à partir de 7-8 ans)

70€ la journée complète (80€ pour un adulte + un enfant à partir de 7-8 ans). Tarif dégressif en fonction du nombre d’inscrits.

Demande d’inscription et d’informations à Pieds Anjoués au 06.63.00.96.79 ou par mail piedsanjoues@gmail.com .

DOMAINE DU FORT 1 la grande Forterie Prée-d’Anjou 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 63 00 96 79 piedsanjoues@gmail.com

English :

Pieds Anjoués (Christelle Brizard) is organizing a basket-weaving workshop on October 29 at Domaine du Fort La Grande Forterie 53200 Prée-d’Anjou Laigné

German :

Pieds Anjoués (Christelle Brizard) organisiert einen Workshop « Vannerie Buissonière » am 29. Oktober in der Domaine du Fort La Grande Forterie 53200 Prée-d’Anjou Laigné

Italiano :

Pieds Anjoués (Christelle Brizard) organizza un laboratorio di intreccio di cesti il 29 ottobre presso il Domaine du Fort La Grande Forterie 53200 Prée-d’Anjou Laigné

Espanol :

Pieds Anjoués (Christelle Brizard) organiza un taller de cestería el 29 de octubre en Domaine du Fort La Grande Forterie 53200 Prée-d’Anjou Laigné

L’événement ATELIER Vannerie Buissonière avec Pieds Anjoués Prée-d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-14 par SUD MAYENNE