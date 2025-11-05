ATELIER VANNERIE CÉVENOLE MENSUEL Villefort

ATELIER VANNERIE CÉVENOLE MENSUEL Villefort mercredi 5 novembre 2025.

Rue de la Bourgade Villefort Lozère

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-11-05 19:00:00

fin : 2025-11-19 22:00:00

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03

Atelier Vannerie de Pied de Borne les mercredis de 19h à 22h dès le mois de janvier

Avec Agnès Hocquet

Tarif 35€/an + adhésion au foyer rural

Rue de la Bourgade Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyerruraldelaborne@mailo.com

English :

Pied de Borne Basketry Workshop Wednesdays from 7 to 10 p.m. starting in January

With Agnès Hocquet

Fee: 35?/year + Foyer Rural membership

German :

Korbflechterei-Workshop von Pied de Borne mittwochs von 19 bis 22 Uhr ab Januar

Mit Agnès Hocquet

Preis: 35?/Jahr + Mitgliedschaft im Foyer rural

Italiano :

Laboratorio di cesteria Pied de Borne il mercoledì dalle 19.00 alle 22.00 a partire da gennaio

Con Agnès Hocquet

Prezzo: 35€/anno + iscrizione al foyer rurale

Espanol :

Taller de cestería de Pied de Borne los miércoles de 19:00 a 22:00 a partir de enero

Con Agnès Hocquet

Precio: 35?/año + abono del vestíbulo rural

