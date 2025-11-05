ATELIER VANNERIE CÉVENOLE MENSUEL Villefort
ATELIER VANNERIE CÉVENOLE MENSUEL Villefort mercredi 5 novembre 2025.
ATELIER VANNERIE CÉVENOLE MENSUEL
Rue de la Bourgade Villefort Lozère
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 19:00:00
fin : 2025-11-19 22:00:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03
Atelier Vannerie de Pied de Borne les mercredis de 19h à 22h dès le mois de janvier
Avec Agnès Hocquet
Tarif 35€/an + adhésion au foyer rural
Atelier Vannerie de Pied de Borne les mercredis de 19h à 22h dès le mois de janvier
Avec Agnès Hocquet
Tarif 35€/an + adhésion au foyer rural .
Rue de la Bourgade Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyerruraldelaborne@mailo.com
English :
Pied de Borne Basketry Workshop Wednesdays from 7 to 10 p.m. starting in January
With Agnès Hocquet
Fee: 35?/year + Foyer Rural membership
German :
Korbflechterei-Workshop von Pied de Borne mittwochs von 19 bis 22 Uhr ab Januar
Mit Agnès Hocquet
Preis: 35?/Jahr + Mitgliedschaft im Foyer rural
Italiano :
Laboratorio di cesteria Pied de Borne il mercoledì dalle 19.00 alle 22.00 a partire da gennaio
Con Agnès Hocquet
Prezzo: 35€/anno + iscrizione al foyer rurale
Espanol :
Taller de cestería de Pied de Borne los miércoles de 19:00 a 22:00 a partir de enero
Con Agnès Hocquet
Precio: 35?/año + abono del vestíbulo rural
L’événement ATELIER VANNERIE CÉVENOLE MENSUEL Villefort a été mis à jour le 2025-09-12 par 48-OT Mont Lozere