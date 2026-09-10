Informations pratiques

Pied-de-Borne

ATELIER VANNERIE CÉVENOLE

Pied de Borne Village Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 19:00:00

fin : 2026-11-11 22:00:00

Date(s) :

2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18

Atelier Vannerie de Pied de Borne les mercredis de 19h à 22h dès le 04 novembre

Avec Agnès Hocquet et Catherine Delforge

Attention alternance de l’aterlier à la salle des fêtes de Pied de Borne et à la loco 48

Atelier Vannerie de Pied de Borne les mercredis de 19h à 22h dès le 04 novembre

Avec Agnès Hocquet et Catherine Delforge

Attention alternance de l’aterlier à la salle des fêtes de Pied de Borne et à la loco 48

Tarif : 45€/an + adhésion au foyer rural .

Pied de Borne Village Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyerruraldelaborne@mailo.com

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English :

Pied de Borne Basket Weaving Workshop on Wednesdays from 7:00 p.m. to 10:00 p.m., starting November 4

With Agn%E8s Hocquet and Catherine Delforge

Please note: the workshop alternates between the Pied de Borne community hall and Loco 48

L’événement ATELIER VANNERIE CÉVENOLE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT Mont Lozere