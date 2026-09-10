ATELIER VANNERIE CÉVENOLE Pied-de-Borne
mercredi 4 novembre 2026 · Pied-de-Borne
Informations pratiques
Pied-de-Borne
ATELIER VANNERIE CÉVENOLE
Pied de Borne Village Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 19:00:00
fin : 2026-11-11 22:00:00
Date(s) :
2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18
Atelier Vannerie de Pied de Borne les mercredis de 19h à 22h dès le 04 novembre
Avec Agnès Hocquet et Catherine Delforge
Attention alternance de l’aterlier à la salle des fêtes de Pied de Borne et à la loco 48
Atelier Vannerie de Pied de Borne les mercredis de 19h à 22h dès le 04 novembre
Avec Agnès Hocquet et Catherine Delforge
Attention alternance de l’aterlier à la salle des fêtes de Pied de Borne et à la loco 48
Tarif : 45€/an + adhésion au foyer rural .
Pied de Borne Village Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyerruraldelaborne@mailo.com
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English :
Pied de Borne Basket Weaving Workshop on Wednesdays from 7:00 p.m. to 10:00 p.m., starting November 4
With Agn%E8s Hocquet and Catherine Delforge
Please note: the workshop alternates between the Pied de Borne community hall and Loco 48
L’événement ATELIER VANNERIE CÉVENOLE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT Mont Lozere
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