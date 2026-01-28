Atelier vannerie Chaource
Atelier vannerie Chaource jeudi 5 mars 2026.
Atelier vannerie
1 rue Saint Antoine Chaource Aube
Jeudi 5 mars CHAOURCE Atelier vannerie. Toute la journée.
Clotilde Hein de la vannerie d’Othe vous propose une journée à travers laquelle vous construirez un panier en osier.
Tarif de la séance 90 € (+ 6 € l’adhésion si non adhérent à la MJC)
Informations +33 (0)6 23 74 51 70 Agnès Saunier responsable de la section vannerie 90 .
1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 23 74 51 70
