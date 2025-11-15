ATELIER VANNERIE CHEZ GUIBS BEER Guibs Beer Mayenne
ATELIER VANNERIE CHEZ GUIBS BEER Guibs Beer Mayenne samedi 15 novembre 2025.
ATELIER VANNERIE CHEZ GUIBS BEER
Guibs Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Atelier vannerie chez Guibs avec LM Vannerie !
Lucie Mérienne, artisane vannière, sera chez Guibs Beer le samedi 15 novembre pour vous proposer un atelier vannerie. Vous pourrez fabriquer votre mangeoire à oiseau, super idée de cadeau de noël fait main !
Apprenez les techniques de tressage de la vannerie tout en passant un moment convivial chez Guibs autour d’un soft artisanal ou d’une bonne bière.
30€ les 2h d’atelier Inscription au 06 14 75 11 84
Bières artisanales et soft locaux sur place
Petite restauration
Parking à proximité .
Guibs Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 14 75 11 84
English :
Basketry workshop at Guibs with LM Vannerie!
German :
Korbflechterei-Workshop bei Guibs mit LM Vannerie!
Italiano :
Laboratorio di cesteria a Guibs con LM Vannerie!
Espanol :
¡Taller de cestería en Guibs con LM Vannerie!
L’événement ATELIER VANNERIE CHEZ GUIBS BEER Mayenne a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne