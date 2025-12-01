Atelier vannerie corbeille en vannerie spiralée Marcillat-en-Combraille

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille Allier

Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

Atelier de création de corbeille en corbeille spiralée.
place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23 

English :

Spiral basket workshop.

German :

Workshop zur Gestaltung von Spiralkörben.

Italiano :

Laboratorio di progettazione di cesti a spirale.

Espanol :

Taller de diseño de cestas en espiral.

