Atelier vannerie Fabrication d’un petit panier à anse cuir

Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Passionné(e) de bricolage, vous adorez toucher la matière et la découvrir… Que diriez-vous d’apprendre à réaliser de jolis objets en vannerie pour apporter une touche d’originalité à votre décor ! Rendez-vous à l’atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne pour un atelier original

Christine CELTON, vannière et osiéricultrice, vous propose de découvrir la matière qui permet de réaliser des objets en vannerie; l’osier. Pour cet atelier, les adultes apprendront à réaliser un petit panier à anse cuir.

Côté pratique pour chaque atelier

les ateliers ont lieu à Sainte-Pazanne, l’adresse sera communiquée à l’inscription

le matériel et les matériaux sont fournis

une tenue confortable est souhaitée

réservation obligatoire, places limitées à 4 personnes

durée de l’atelier 7 heures

sur place, four et micro-onde pour les stages de 7h

pour toute question n’hésitez pas à contacter Christine par téléphone

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 59 86 04 latelierdesgrisettes@gmail.com

English :

Do-it-yourself enthusiasts, you love to touch and discover materials… How about learning how to make beautiful wickerwork objects to add a touch of originality to your decor! Join us at the Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne for an original workshop

German :

Du bist ein leidenschaftlicher Heimwerker und liebst es, Materialien anzufassen und zu entdecken? Wie wäre es, wenn Sie lernen würden, wie man hübsche Korbwaren herstellt, um Ihrer Einrichtung einen originellen Touch zu verleihen! Besuchen Sie das Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne für einen originellen Workshop

Italiano :

Appassionati del fai-da-te, amate toccare e scoprire i materiali… Che ne dite di imparare a realizzare splendidi oggetti in vimini per dare un tocco di originalità al vostro arredamento? Venite al laboratorio Grissettes di Sainte-Pazanne per un workshop originale

Espanol :

Aficionados al bricolaje, os encanta tocar y descubrir materiales… Aprenda a fabricar bonitos objetos de mimbre para dar un toque de originalidad a su decoración Venga al taller Grissettes de Sainte-Pazanne para un taller original

L’événement Atelier vannerie Fabrication d’un petit panier à anse cuir Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-08-28 par I_OT Pornic