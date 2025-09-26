Atelier vannerie Fabrication d’une corbeille avec passe-doigts Sainte-Pazanne

vendredi 26 septembre 2025.

Atelier vannerie Fabrication d’une corbeille avec passe-doigts

Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-26 17:30:00

Date(s) :

2025-09-26 2025-12-19

Que diriez-vous d’apprendre à réaliser de jolies décorations en vannerie pour embellir votre intérieur et apporter une touche d’originalité à votre décor ! Rendez-vous à l’Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne pour un atelier original

Pour cet atelier, Christine CELTON, vannière et osiéricultrice, vous propose de découvrir la matière qui permet de réaliser des objets en vannerie; l’osier

Pendant cet atelier, vous pourrez confectionner une jolie corbeille avec passe-doigts en osier pour donner une touche originale à votre intérieur et réaliser un objet utile à votre quotidien…

Côté pratique pour chaque atelier

les ateliers ont lieu à Sainte-Pazanne, l’adresse sera communiquée à l’inscription

le matériel et les matériaux sont fournis

une tenue confortable est souhaitée

réservation obligatoire, limité à 4 participants

atelier pour les jeunes ados et adultes

durée de l’atelier 7 heures, four et micro-onde sur place pour les stages de cette durée

pour toute question n’hésitez pas à contacter Christine par téléphone

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 59 86 04 latelierdesgrisettes@gmail.com

English :

How about learning how to make beautiful basketry decorations to embellish your home and add a touch of originality to your décor! Join us at Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne for an original workshop

German :

Wie wäre es, wenn Sie lernen würden, wie man hübsche Korbdekorationen herstellt, um Ihr Zuhause zu verschönern und Ihrer Einrichtung einen originellen Touch zu verleihen! Besuchen Sie das Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne für einen originellen Workshop

Italiano :

Che ne dite di imparare a realizzare graziose decorazioni in cesto per abbellire la vostra casa e dare un tocco di originalità al vostro arredamento? Venite all’Atelier des Grissettes di Sainte-Pazanne per un laboratorio originale

Espanol :

Aprenda a realizar bonitos adornos de cestería para embellecer su hogar y dar un toque de originalidad a su decoración Venga al Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne y participe en un original taller

