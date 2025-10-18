Atelier vannerie Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux Rue du Général de Gaulle Bréhal

Rue du Général de Gaulle Bréhal
samedi 18 octobre 2025.

Atelier vannerie Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal Manche

10:00:00

12:00:00

2025-10-18

Apprenez à créer une mangeoire en osier pour les oiseaux de votre jardin avec Marie Lunel, vannière professionnelle. Durant cet atelier, l’animatrice vous expliquera les différentes techniques de tressage d’osier pour concevoir votre mangeoire pour oiseaux.

A la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre mangeoire prête à être installée dans votre jardin.

Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 7 ans.

Tout le matériel et l’outillage nécessaires sont prévus.

ATTENTION PLACES LIMITÉES INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 02 33 61 61 24. .

Halle au blé de Bréhal
Bréhal 50290 Manche Normandie
+33 2 33 61 61 24
communication@brehal.fr

