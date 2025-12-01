Atelier vannerie fabrication d’une panière de table des Fêtes Maison de la Nature Le Château-d’Oléron
Atelier vannerie fabrication d’une panière de table des Fêtes Maison de la Nature Le Château-d’Oléron mardi 30 décembre 2025.
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
par participant non adhérent
Début : 2025-12-30 14:00:00
fin : 2025-12-30 16:00:00
2025-12-30
Venez passer un moment de créativité en fabriquant une panière de table.
Réservation obligatoire auprès de la maison de la nature 06 98 47 69 43
Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
English : Basketry workshop: making a holiday table basket
Come and spend a creative moment making a table basket.
Reservations required at the Maison de la Nature: 06 98 47 69 43
