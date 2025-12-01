Atelier vannerie fabrication d’une panière de table des Fêtes Maison de la Nature Le Château-d’Oléron

Atelier vannerie fabrication d’une panière de table des Fêtes

Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

par participant non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Venez passer un moment de créativité en fabriquant une panière de table.

Réservation obligatoire auprès de la maison de la nature 06 98 47 69 43

.

Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d'Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

English : Basketry workshop: making a holiday table basket

Come and spend a creative moment making a table basket.

Reservations required at the Maison de la Nature: 06 98 47 69 43

