AGENDA · Ferrières-en-Gâtinais
Atelier vannerie Ferrières-en-Gâtinais
jeudi 29 octobre 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Atelier vannerie
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Atelier vannerie
Venez vous exercer à la vannerie en créant une corbeille de pain en vannerie ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 metiersdart@cc4v.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Basket-making workshop
L’événement Atelier vannerie Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
À voir aussi à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret)
- Journées Européennes du Patrimoine animations à Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 18 septembre 2026
- Exposition « Les arts de la table » Ferrières-en-Gâtinais 18 septembre 2026
- Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais 18 septembre 2026
- Les 40 ans de l’A.R.F., Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais 19 septembre 2026
- Visite guidée de la tour clocher, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais 19 septembre 2026