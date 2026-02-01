Atelier Vannerie Frazé
Atelier Vannerie Frazé jeudi 26 février 2026.
Atelier Vannerie
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:30:00
2026-02-26
Fabrication d'une mangeoire pour oiseaux.Familles
Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux.
A partir de 6 ans et sur inscription, places limitées. 5 .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
English :
Making a bird feeder.
L’événement Atelier Vannerie Frazé a été mis à jour le 2026-02-06 par OTs DU PERCHE