Atelier Vannerie Frazé jeudi 26 février 2026.

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:30:00

Date(s) :
2026-02-26

Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux.Familles
Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux.
A partir de 6 ans et sur inscription, places limitées. 5  .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 

English :

Making a bird feeder.

L’événement Atelier Vannerie Frazé a été mis à jour le 2026-02-06 par OTs DU PERCHE