Atelier vannerie, Chez PataPom Fresnay-sur-Sarthe

Atelier vannerie Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe !

Le samedi 31 janvier, rendez-vous à partir de 14h30 Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe pour un atelier vannerie avec Margaux des Tressages du Dehors où vous pourrez fabriquer une corbeille ou une mangeoire à oiseaux.

30€ par personne. Réservation obligatoire. .

Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 44 24 64 chezpatapom@gmail.com

English :

Basketry workshop at Chez PataPom in Fresnay-sur-Sarthe!

