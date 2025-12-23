Atelier vannerie, Chez PataPom Fresnay-sur-Sarthe
Atelier vannerie, Chez PataPom Fresnay-sur-Sarthe samedi 31 janvier 2026.
Atelier vannerie
Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Atelier vannerie Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe !
Le samedi 31 janvier, rendez-vous à partir de 14h30 Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe pour un atelier vannerie avec Margaux des Tressages du Dehors où vous pourrez fabriquer une corbeille ou une mangeoire à oiseaux.
30€ par personne. Réservation obligatoire. .
Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 44 24 64 chezpatapom@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Basketry workshop at Chez PataPom in Fresnay-sur-Sarthe!
L’événement Atelier vannerie Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-12-23 par OT des Alpes Mancelles