Atelier vannerie Centre Culturel La Marchoise Gençay mercredi 11 mars 2026.

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Création d’une corne de Gazelle.
Enfants 8 ans et +
Animé par Dans le panier d’Atoinette .
Atelier ouvert à tous sur inscription.   .

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68  contact@cc-lamarchoise.com

