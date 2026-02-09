Atelier vannerie Centre Culturel La Marchoise Gençay
Atelier vannerie
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Création d’une corne de Gazelle.
Enfants 8 ans et +
Animé par Dans le panier d’Atoinette .
Atelier ouvert à tous sur inscription. .
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
