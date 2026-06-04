Atelier Vannerie Janzé
Atelier Vannerie Janzé samedi 11 juillet 2026.
Janzé
Atelier Vannerie
3 route de la menussière Janzé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Initiation à la vannerie avec ce tressage d’une journée et la réalisation d’une Lanterne
Les débutants sont bienvenus( ados et adultes ) .
3 route de la menussière Janzé 35640 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 68 46 41
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English :
L’événement Atelier Vannerie Janzé a été mis à jour le 2026-06-04 par Roche aux Fées Communauté
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