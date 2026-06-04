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Atelier Vannerie Janzé

Atelier Vannerie Janzé samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 3 route de la menussière

Ville : 35640 Janzé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Janzé

Atelier Vannerie

3 route de la menussière Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Initiation à la vannerie avec ce tressage d’une journée et la réalisation d’une Lanterne
Les débutants sont bienvenus( ados et adultes )   .

3 route de la menussière Janzé 35640 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 68 46 41 

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English :

L’événement Atelier Vannerie Janzé a été mis à jour le 2026-06-04 par Roche aux Fées Communauté

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