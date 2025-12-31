Atelier Vannerie Journée découverte chez Terre à Terre Association Terre à terre Le Chalon

Atelier Vannerie Journée découverte chez Terre à Terre

Association Terre à terre 795, route des Tilleuls Le Chalon Drôme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : 2026-03-07

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Terre à Terre propose désormais des journées découvertes à thème en fonction des saisons

Chaque journée comprend un temps de visite guidée du lieu, un repas bio végétarien, des temps de réponses aux questions et un atelier créatif optionnel l’après midi.

.

+33 4 75 47 64 50 marilynethevenin@gmail.com

English : Atelier Vannerie Journée découverte chez Terre à Terre

Terre à Terre is now offering themed discovery days in line with the seasons

Each day includes a guided tour of the site, an organic vegetarian meal, time to answer questions and an optional creative workshop in the afternoon.

