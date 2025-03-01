Atelier vannerie La Roche-Posay
Atelier vannerie La Roche-Posay samedi 1 mars 2025.
Atelier vannerie
10 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-03-01
fin : 2025-05-24
Date(s) :
2025-03-01 2025-03-15 2025-03-29 2025-04-12 2025-04-26 2025-05-10 2025-05-24 2025-06-07 2025-06-21 2025-07-05 2025-07-19 2025-08-23 2025-09-06 2025-09-20 2025-10-04 2025-10-18 2025-11-08 2025-11-22
Fabrication d’un objet en osier (corbeille, nichoir…). Chaque participant fabrique sa propre pièce à son rythme. Que vous soyez débutant ou confirmé, Sabrina, créatrice en vannerie vous transmettra son savoir-faire ! .
10 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 43 84 43
