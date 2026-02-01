Atelier vannerie SCHMITT Marine Passeuse de Nature Le Chambon-sur-Lignon

Atelier vannerie

SCHMITT Marine Passeuse de Nature 741 chemin de Cheyne Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Avec Marine, venez réaliser une belle vannerie, un panier sur arceaux !

.

SCHMITT Marine Passeuse de Nature 741 chemin de Cheyne Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 06 56 29 marine_schmitt@live.fr

English :

Come and make a beautiful basket with Marine!

