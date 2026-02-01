Atelier vannerie SCHMITT Marine Passeuse de Nature Le Chambon-sur-Lignon
Atelier vannerie
741 chemin de Cheyne Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
2026-02-21
Avec Marine, venez réaliser une belle vannerie, un panier sur arceaux !
SCHMITT Marine Passeuse de Nature 741 chemin de Cheyne Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 06 56 29 marine_schmitt@live.fr
English :
Come and make a beautiful basket with Marine!
