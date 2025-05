Atelier vannerie Les Hirondelles – Pontigny, 17 mai 2025 14:00, Pontigny.

Yonne

Atelier vannerie Les Hirondelles 30 Rue Paul Desjardins Pontigny Yonne

Atelier Vannerie Repartez avec votre hirondelle ! Initiez-vous à la vannerie en douceur et créez votre propre hirondelle avec les matériaux et outils fournis. Prenez le temps, laissez parler vos mains, et repartez avec votre chef-d’œuvre… fierté garantie ! (Pensez à venir en tenue confortable) 60 EUR.

30 Rue Paul Desjardins

Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 03 15 mg.artisan.vannier@gmail.com

German : Atelier vannerie Les Hirondelles

