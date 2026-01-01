Atelier vannerie LOURDES Lourdes
Atelier vannerie LOURDES Lourdes samedi 10 janvier 2026.
Atelier vannerie
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-10 09:00:00
fin : 2026-01-10 17:30:00
2026-01-10
Atelier vannerie animé par Camille Mathis
Une journée dédiée à la vannerie
9 h 12 h récolte sur les bords du gave Rendez-vous à la Médiathèque ;
14 h 17 h 30 création d’un objet en vannerie.
Atelier pour adultes.
Information et inscription 05 62 94 99 94.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 94
English :
Basketry workshop led by Camille Mathis
A day dedicated to basketry:
9 h ? 12 h harvest on the banks of the gave ? Meet at the Médiathèque ;
14 h ? 5:30 p.m.: create a wickerwork object.
Workshop for adults.
Information and registration: 05 62 94 99 94.
L’événement Atelier vannerie Lourdes a été mis à jour le 2026-01-02 par OT de Lourdes|CDT65