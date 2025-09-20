ATELIER VANNERIE MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Pointe-à-Pitre

ATELIER VANNERIE MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Pointe-à-Pitre samedi 20 septembre 2025.

ATELIER VANNERIE Samedi 20 septembre, 14h00 MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Initiation à la vannerie avec Rémy Coco, artisan vannier

Venez découvrir et partager l’art de la vannerie. Rémy Coco, artisan vannier expérimenté vous fera découvrir ce savoir-faire traditionnel et plurimillénaire qu’il a hérité de ses ancêtres Kalinagos (premiers habitants des Petites Antilles).

Avec vos mains comme outil, des fibres naturelles comme matière première, vous apprendrez à manipuler l’arouman, le bakoua ou autres matériaux végétaux utilisés par nos vanniers traditionnels et repartirez avec votre première création en fibre végétale.

Cet atelier-création fait l’objet d’une offre Duo pour les 15-20 ans sur le pass Culture.

MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire 24 Rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 00590820804 https://www.cg971.fr/lieu/musarth [{« type »: « email », « value »: « musarth@cg971.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0590 82 08 04 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-09-08T18:26:13.915Z », « data »: [{« eventDuration »: 180, « bookingContact »: « musarth@cg971.fr », « response »: {« passId »: 343338579, « isPending »: false, « addressId »: 280119}, « venueId »: 151931, « description »: « Venez du00e9couvrir l’art du tressage avec l’artisan Ru00e9my Coco. Initiu00e9 u00e0 la vannerie par sa mu00e8re amu00e9rindienne, ce dernier vous apprendra u00e0 son tour u00e0 tresser des fibres vu00e9gu00e9tales comme l’arouman ou le bakoua. Ru00e9my Coco vous guidera pas u00e0 pas pour la cru00e9ation de votre premier panier traditionnel. », « bookingEmail »: « therese.tarer-parfait@cg971.fr », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T18:26:13.695Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1745820, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T18:26:13.766Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 387277710, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758369600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-08T18:26:13.914Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/343338579 »}] Le Musée Départemental d‘Art et d’Histoire fut fondé en 1887 sur la proposition du célèbre humaniste qui souhaitait offrir aux Guadeloupéens une partie de sa collection personnelle d’œuvres d’art. Dans cette optique, dès 1883, il fit don d’une partie de sa collection au Conseil général de la Guadeloupe avec le souhait qu’un musée soit fondé sur l’île. Victor Schœlcher, qui avait été élu plusieurs fois député de la Guadeloupe et de la Martinique, avait en effet gardé toute sa vie un profond attachement et un intérêt sincère pour les Antilles.

Les œuvres arrivèrent dès 1885 et prirent place deux ans plus tard dans un bâtiment de style néoclassique construit spécifiquement à cet effet. Ainsi naquît le musée Schœlcher en hommage à celui qui fut à la fois un amateur d’art et un collectionneur, un voyageur et un humaniste, un abolitionniste et un fervent républicain. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

Initiation à la vannerie avec Rémy Coco, artisan vannier

©musarth