Atelier vannerie panier aléatoire sur arceaux

place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Atelier de création de panier aléatoire sur arceaux !
place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23 

English :

Workshop to create random baskets on hoops!

German :

Workshop zur Erstellung eines Zufallskorbs auf Bügeln!

Italiano :

Laboratorio per creare cesti casuali su cerchi!

Espanol :

¡Taller para crear una cesta al azar sobre aros!

L’événement Atelier vannerie panier aléatoire sur arceaux Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2025-10-02 par Montluçon Tourisme