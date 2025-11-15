Atelier vannerie panier aléatoire sur arceaux Marcillat-en-Combraille
Atelier vannerie panier aléatoire sur arceaux Marcillat-en-Combraille samedi 15 novembre 2025.
Atelier vannerie panier aléatoire sur arceaux
place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille Allier
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-15
Atelier de création de panier aléatoire sur arceaux !
place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23
English :
Workshop to create random baskets on hoops!
German :
Workshop zur Erstellung eines Zufallskorbs auf Bügeln!
Italiano :
Laboratorio per creare cesti casuali su cerchi!
Espanol :
¡Taller para crear una cesta al azar sobre aros!
