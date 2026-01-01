Atelier Vannerie: Panier sur arceaux croisés Rue de la Place Saumane
Rue de la Place La vannerie paisible Saumane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 180 – 180 – EUR
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-01-25 16:30:00
2026-01-24
Atelier Vannerie
Réalisation d’un panier sur arceaux croisés sur deux jours
Rue de la Place La vannerie paisible Saumane 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 89 67 41 lavanneriepaisible@gmail.com
English :
Basket-making workshop
Basket-making on crossed hoops over two days
