Atelier Vannerie: Panier sur arceaux croisés Rue de la Place Saumane

Atelier Vannerie: Panier sur arceaux croisés

Rue de la Place La vannerie paisible Saumane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 180 – 180 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-25 16:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Atelier Vannerie

Réalisation d’un panier sur arceaux croisés sur deux jours

.

Rue de la Place La vannerie paisible Saumane 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 89 67 41 lavanneriepaisible@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Basket-making workshop

Basket-making on crossed hoops over two days

L’événement Atelier Vannerie: Panier sur arceaux croisés Saumane a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon