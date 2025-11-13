Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier vannerie: panier sur arceaux prés Jean Roche Jussey

Atelier vannerie: panier sur arceaux prés Jean Roche Jussey jeudi 13 novembre 2025.

Atelier vannerie: panier sur arceaux

prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 09:00:00
fin : 2025-11-13 17:00:00

Date(s) :
2025-11-13

La médiathèque vous propose un atelier de vannerie, à la journée, avec le Lieu des Loups pour créer un panier sur arceaux. Repas tiré du sac.
Sur inscription.   .

prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78  mediatheque@cchvs.fr

English : Atelier vannerie: panier sur arceaux

German : Atelier vannerie: panier sur arceaux

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier vannerie: panier sur arceaux Jussey a été mis à jour le 2025-09-24 par JUSSEY TOURISME