Atelier vannerie: panier sur arceaux prés Jean Roche Jussey
Atelier vannerie: panier sur arceaux prés Jean Roche Jussey jeudi 13 novembre 2025.
Atelier vannerie: panier sur arceaux
prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 09:00:00
fin : 2025-11-13 17:00:00
Date(s) :
2025-11-13
La médiathèque vous propose un atelier de vannerie, à la journée, avec le Lieu des Loups pour créer un panier sur arceaux. Repas tiré du sac.
Sur inscription. .
prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr
English : Atelier vannerie: panier sur arceaux
German : Atelier vannerie: panier sur arceaux
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier vannerie: panier sur arceaux Jussey a été mis à jour le 2025-09-24 par JUSSEY TOURISME