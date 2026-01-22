Atelier vannerie Panier Zarzo Congé-sur-Orne
Atelier vannerie Panier Zarzo Congé-sur-Orne samedi 11 avril 2026.
Atelier vannerie Panier Zarzo
31 Rue des Rosiers Congé-sur-Orne Sarthe
Tarif : 100 – 100 – 100 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
A l’aide de Françoise Defaux de l’association Soleil d’Osier, vous réaliserez un panier Zarzo.
Plus d’infos au 06 95 19 68 41. .
31 Rue des Rosiers Congé-sur-Orne 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 95 19 68 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier vannerie Panier Zarzo Congé-sur-Orne a été mis à jour le 2026-01-22 par CDT72