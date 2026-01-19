Atelier Vannerie: Panier Zarzo sur une journée Rue de la Place Saumane
Atelier Vannerie: Panier Zarzo sur une journée Rue de la Place Saumane samedi 21 février 2026.
Atelier Vannerie: Panier Zarzo sur une journée
Rue de la Place La vannerie Paisible Saumane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 90 – 90 – EUR
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
2026-02-21
Réalisation d’un panier Zarzo sur une journée avec Sébastien Vannier à Saumane.
Panier très élégant, agréable à tresser.
Rue de la Place La vannerie Paisible Saumane 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 89 67 41 lavanneriepaisible@gmail.com
English :
One-day Zarzo basket with Sébastien Vannier in Saumane.
Very elegant basket, pleasant to weave.
