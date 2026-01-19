Atelier Vannerie: Panier Zarzo sur une journée Rue de la Place Saumane

Atelier Vannerie: Panier Zarzo sur une journée

Rue de la Place La vannerie Paisible Saumane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Réalisation d’un panier Zarzo sur une journée avec Sébastien Vannier à Saumane.

Panier très élégant, agréable à tresser.

.

Rue de la Place La vannerie Paisible Saumane 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 89 67 41 lavanneriepaisible@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One-day Zarzo basket with Sébastien Vannier in Saumane.

Very elegant basket, pleasant to weave.

L’événement Atelier Vannerie: Panier Zarzo sur une journée Saumane a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon