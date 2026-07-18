Atelier vannerie parent/enfant, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon
mardi 18 août 2026 · Route de Pau · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Atelier vannerie parent/enfant, à la Cueillette de l’Aragnon
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Initiez-vous en familles aux bases de la vannerie à partir de plantes sauvages qui se trouvent partout.
Libérez votre créativité et découvrez une nouvelle manière de voir les plantes. Dès 8 ans. .
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 animation@cueillettedelaragnon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier vannerie parent/enfant, à la Cueillette de l’Aragnon
L’événement Atelier vannerie parent/enfant, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Montardon (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier vannerie aléatoire Panier rapide en lierre et vigne vierge, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 18 juillet 2026
- Conte sur les grenouilles et observations, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 21 juillet 2026
- Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 22 juillet 2026
- Mini-stage Collage, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon 24 juillet 2026
- Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon 25 juillet 2026