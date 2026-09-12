Atelier Vannerie parents-enfants Création d’un nid Baba Yaga Chantelle
mercredi 14 octobre 2026 · Baba Yaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Atelier Vannerie parents-enfants Création d’un nid
Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Atelier gratuit offert par Baba Yaga ! Tressez à quatre mains un nid en matières sauvages et osier, et apprenez les bases de la vannerie en famille, dès 8 ans.
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 06 69 65 cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
Free workshop hosted by Baba Yaga! Work together as a team to weave a nest out of wild materials and willow, and learn the basics of basket weaving as a family—for ages 8 and up.
L’événement Atelier Vannerie parents-enfants Création d’un nid Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule
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