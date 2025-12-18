Atelier Vannerie Petit Panier Zarzo avec Marion Le Clos Gallice Épernay

Atelier Vannerie Petit Panier Zarzo avec Marion

Le Clos Gallice 20 Rue de la Juiverie Épernay Marne

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-23 17:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Tout public

Rendez-vous au Clos Gallice, au centre-ville d’Epernay. Cette boutique proposant un panel de créations artistiques et artisanales, vous accueille le lundi 23 février pour un atelier de vannerie.

Marion vous apprendra à tresser un petit panier Zarzo durant tout l’après-midi. Activité à faire en solo ou en famille à partir de 13 ans.

Durée 3h30 .

Le Clos Gallice 20 Rue de la Juiverie Épernay 51200 Marne Grand Est

English : Atelier Vannerie Petit Panier Zarzo avec Marion

