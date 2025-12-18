Atelier Vannerie Petit Panier Zarzo avec Marion Le Clos Gallice Épernay

Atelier Vannerie Petit Panier Zarzo avec Marion Le Clos Gallice Épernay lundi 23 février 2026.

Atelier Vannerie Petit Panier Zarzo avec Marion

Le Clos Gallice 20 Rue de la Juiverie Épernay Marne

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-23 17:30:00

Date(s) :
2026-02-23

Tout public
Rendez-vous au Clos Gallice, au centre-ville d’Epernay. Cette boutique proposant un panel de créations artistiques et artisanales, vous accueille le lundi 23 février pour un atelier de vannerie.
Marion vous apprendra à tresser un petit panier Zarzo durant tout l’après-midi. Activité à faire en solo ou en famille à partir de 13 ans.

Durée 3h30   .

Le Clos Gallice 20 Rue de la Juiverie Épernay 51200 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Vannerie Petit Panier Zarzo avec Marion

L’événement Atelier Vannerie Petit Panier Zarzo avec Marion Épernay a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme Epernay en Champagne