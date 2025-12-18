Atelier Vannerie Petit Panier Zarzo avec Marion Le Clos Gallice Épernay
Le Clos Gallice 20 Rue de la Juiverie Épernay Marne
Tarif : 80 – 80 – EUR
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-23 17:30:00
2026-02-23
Tout public
Rendez-vous au Clos Gallice, au centre-ville d’Epernay. Cette boutique proposant un panel de créations artistiques et artisanales, vous accueille le lundi 23 février pour un atelier de vannerie.
Marion vous apprendra à tresser un petit panier Zarzo durant tout l’après-midi. Activité à faire en solo ou en famille à partir de 13 ans.
Durée 3h30 .
51200 Marne Grand Est
