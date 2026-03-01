Atelier vannerie Quartier Bel Air Port-Lesney

Atelier vannerie

Port-Lesney Jura

Début : 2026-03-10 14:00:00

fin : 2026-03-10 16:30:00

2026-03-10

Atelier vannerie

Le mardi 10 mars de 14h à 16h30, venez à la médiathèque de Port-Lesney Bel Air pour participer à un atelier de vannerie d’osier dont le but sera de fabriquer une petite corbeille en forme de pirogue à poser au centre d’une table ou le long d’une fenêtre.

Public adulte inscription obligatoire (03.84.80.01.44 ou mediatheque@valdamour.com) .

Quartier Bel Air Médiathèque de Bel-Air Port-Lesney 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

