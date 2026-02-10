Atelier vannerie pour les adultes Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 7 mars, 14h00 Sur inscription, 15 euros, 10 pour les adhérents. (Matériel inclus)

Création d’une mangeoire roue pour les oiseaux

Avec de l’osier, réalisez une mangeoire à oiseaux en osier.

Animé par « Dans le panier d’Antoinette ».

Adulte

De 14h à 16h45

Tarif :15 euros, 10 euros pour les adhérents.

Sur inscription

Dans le cadre de notre festival Art et Imaginaire (du 24 février au 21 Mars), Le Centre Culturel La Marchoise propose différents ateliers et expositions. Voir notre site [https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/](https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T16:45:00.000+01:00

contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



