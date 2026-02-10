Atelier vannerie pour les enfants Centre Culturel La Marchoise Gençay Mercredi 11 mars, 14h30 Sur inscription, 4 euros, gratuit pour les adhérents. (Matériel inclus)

création d’une corne de gazelle en osier

Avec de l’osier, réalise une corne de gazelle en osier que tu pourras suspendre à l’extérieur ou à l’intérieur.

Animé par « Dans le panier d’Antoinette ».

À partir de 8ans

De 14h30 à 15h30

Tarif : 4 euros, gratuit pour les adhérents. (Matériel inclus)

Sur inscription

Dans le cadre de notre festival Art et Imaginaire (du 24 février au 21 Mars), Le Centre Culturel La Marchoise propose différents ateliers et expositions. Voir notre site [https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/](https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T15:30:00.000+01:00

contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



