Atelier Vannerie: Réalisation d’un panier Cueillette. Rue de la Place Saumane

Atelier Vannerie: Réalisation d’un panier Cueillette.

Rue de la Place La vannerie paisible Saumane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Atelier vannerie avec Sébastien, réalisation d’un panier Cueillette

Sur une journée



Ce panier de forme ergonomique est très pratique pour la cueillette des fruits, les olives.

.

Rue de la Place La vannerie paisible Saumane 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 89 67 41 lavanneriepaisible@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Basket-making workshop with Sébastien, creation of a Cueillette basket

One day



This ergonomically shaped basket is very practical for picking fruit and olives.

L’événement Atelier Vannerie: Réalisation d’un panier Cueillette. Saumane a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon