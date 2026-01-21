Atelier Vannerie: Réalisation d’un panier Cueillette. Rue de la Place Saumane
Rue de la Place La vannerie paisible Saumane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 90 – 90 – EUR
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Atelier vannerie avec Sébastien, réalisation d’un panier Cueillette
Sur une journée
Ce panier de forme ergonomique est très pratique pour la cueillette des fruits, les olives.
Rue de la Place La vannerie paisible Saumane 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 89 67 41 lavanneriepaisible@gmail.com
English :
Basket-making workshop with Sébastien, creation of a Cueillette basket
One day
This ergonomically shaped basket is very practical for picking fruit and olives.
