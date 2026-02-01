Atelier Vannerie réalisation d’un panier Rue de l’Église Cuisery
Atelier Vannerie réalisation d'un panier Rue de l'Église Cuisery jeudi 12 février 2026.
Rue de l'Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2026-02-12 10:00:00
Fin : 2026-02-12 15:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Le temps d’une journée, venez avec nous pour fabriquer votre panier.
Nous utiliserons des plantes sauvages comme la ronce, le noisetier, la bourdaine mais aussi du saule aidé d’un sécateur et juste de vos mains. .
Centre Eden, Rue de l'Église, 71290 Cuisery, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté. +33 3 85 27 08 00
