Atelier Vannerie Médiathèque de Ronchamp Ronchamp

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous proposent des activités tout au long de l’année.
La médiathèque de Ronchamp propose un atelier Vannerie , animé par Christelle Poupon.
Vendredi 28 novembre à 13h30
Gratuit Sur inscription au 03 84 63 58 85 .
Médiathèque de Ronchamp 6 rue du Tram Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85
