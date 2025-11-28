Atelier Vannerie Médiathèque de Ronchamp Ronchamp

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Médiathèque de Ronchamp 6 rue du Tram Ronchamp Haute-Saône

Gratuit

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous proposent des activités tout au long de l’année.

La médiathèque de Ronchamp propose un atelier Vannerie , animé par Christelle Poupon.
Vendredi 28 novembre à 13h30
Gratuit Sur inscription au 03 84 63 58 85   .

Médiathèque de Ronchamp 6 rue du Tram Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85 

