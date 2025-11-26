Atelier Vannerie SARLABOUS Sarlabous

Atelier Vannerie

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-26 09:30:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Vannerie créative avec Sandy, fabrication de décos de Noël

Information et inscription auprès de Sandy 06 21 06 23 42

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

English :

Creative basketry with Sandy, making Christmas decorations

Information and registration with Sandy: 06 21 06 23 42

German :

Kreative Korbflechterei mit Sandy, Herstellung von Weihnachtsdekorationen

Informationen und Anmeldung bei Sandy: 06 21 06 23 42

Italiano :

Cestineria creativa con Sandy, realizzazione di decorazioni natalizie

Informazioni e iscrizioni con Sandy: 06 21 06 23 42

Espanol :

Cestería creativa con Sandy, elaboración de adornos navideños

Información e inscripción con Sandy: 06 21 06 23 42

