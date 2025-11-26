Atelier Vannerie SARLABOUS Sarlabous
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-26 09:30:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Vannerie créative avec Sandy, fabrication de décos de Noël
Information et inscription auprès de Sandy 06 21 06 23 42
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14
English :
Creative basketry with Sandy, making Christmas decorations
Information and registration with Sandy: 06 21 06 23 42
German :
Kreative Korbflechterei mit Sandy, Herstellung von Weihnachtsdekorationen
Informationen und Anmeldung bei Sandy: 06 21 06 23 42
Italiano :
Cestineria creativa con Sandy, realizzazione di decorazioni natalizie
Informazioni e iscrizioni con Sandy: 06 21 06 23 42
Espanol :
Cestería creativa con Sandy, elaboración de adornos navideños
Información e inscripción con Sandy: 06 21 06 23 42
