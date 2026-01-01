Atelier Vannerie SARLABOUS Sarlabous

Atelier Vannerie

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-10 09:30:00

fin : 2026-01-10 17:00:00

2026-01-10

Vannerie créative avec Sandy, fabrication de tistailhs champêtres

Information et inscription auprès de Sandy 06 21 06 23 42

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

English :

Creative basketry with Sandy, making rustic tistailhs

Information and registration with Sandy: 06 21 06 23 42

