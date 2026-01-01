Atelier Vannerie sauvage à Paris Parc des Buttes Chaumont Paris
Atelier Vannerie sauvage à Paris Parc des Buttes Chaumont Paris vendredi 30 janvier 2026.
Plongez dans l’univers de la vannerie sauvage le temps d’un atelier en plein air au cœur des Buttes-Chaumont. Ensemble, nous partirons en balade pour récolter des lianes locales (clématite, ronce, cornouiller…) avant d’apprendre les bases du tressage traditionnel.
Accompagné·e par Valentine, artisane vannière, vous serez guidé·e pas à pas dans la création de votre panier personnalisé, à partir de matériaux 100% naturels. L’atelier est aussi un moment d’échange : astuces, anecdotes, savoir-faire transmis avec passion…
Dans une ambiance conviviale, vous (re)découvrirez le plaisir du travail manuel et la satisfaction de repartir avec votre création tressée de vos mains – un bel objet utile et durable, empreint de nature.
Au programme :
- Balade cueillette dans le parc (clématite, ronce, cornouiller…) Puis retour à l’atelier pour :
- Initiation aux techniques de vannerie traditionnelle
- Création d’un panier personnalisé
- Conseils et anecdotes d’une artisane vannière
Vous repartez avec :
- Un panier tressé par vos soins
- Les bases d’un artisanat naturel à refaire chez vous ou à partager
Aucune expérience requise – atelier accessible à tous.
Partez à la découverte d’un savoir-faire ancestral et fabriquez un panier unique avec Valentine, vannière passionnée.
Le vendredi 08 mai 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 01 mai 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 24 avril 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 17 avril 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 10 avril 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 03 avril 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 30 janvier 2026
de 18h30 à 21h30
Le vendredi 06 février 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 06 février 2026
de 18h00 à 21h00
Le vendredi 30 janvier 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 13 février 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 20 février 2026
de 15h00 à 18h00
Le vendredi 06 mars 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 13 mars 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 20 mars 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 27 mars 2026
de 10h00 à 13h00
payant
Tarifs :
Adultes :45 €
Solidaire: 30 €
Enfant : 10 €
Public jeunes et adultes.
Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris
https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-sauvage-4583
Afficher la carte du lieu Parc des Buttes Chaumont et trouvez le meilleur itinéraire