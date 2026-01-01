Atelier Vannerie sauvage à Paris Parc des Buttes Chaumont Paris

Plongez dans l’univers de la vannerie sauvage le temps d’un atelier en plein air au cœur des Buttes-Chaumont. Ensemble, nous partirons en balade pour récolter des lianes locales (clématite, ronce, cornouiller…) avant d’apprendre les bases du tressage traditionnel.

Accompagné·e par Valentine, artisane vannière, vous serez guidé·e pas à pas dans la création de votre panier personnalisé, à partir de matériaux 100% naturels. L’atelier est aussi un moment d’échange : astuces, anecdotes, savoir-faire transmis avec passion…

Dans une ambiance conviviale, vous (re)découvrirez le plaisir du travail manuel et la satisfaction de repartir avec votre création tressée de vos mains – un bel objet utile et durable, empreint de nature.

Au programme :

Balade cueillette dans le parc (clématite, ronce, cornouiller…) Puis retour à l’atelier pour :

Initiation aux techniques de vannerie traditionnelle

Création d’un panier personnalisé

Conseils et anecdotes d’une artisane vannière

Vous repartez avec :

Un panier tressé par vos soins

Les bases d’un artisanat naturel à refaire chez vous ou à partager

Aucune expérience requise – atelier accessible à tous.

Le vendredi 08 mai 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 01 mai 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 24 avril 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 17 avril 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 10 avril 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 03 avril 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 30 janvier 2026

de 18h30 à 21h30

Le vendredi 06 février 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 06 février 2026

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 30 janvier 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 13 février 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 20 février 2026

de 15h00 à 18h00

Le vendredi 06 mars 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 13 mars 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 20 mars 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 27 mars 2026

de 10h00 à 13h00

payant

Tarifs :

Adultes :45 €

Solidaire: 30 €

Enfant : 10 €

Public jeunes et adultes.

Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris

https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-sauvage-4583



